Биржа: все основные валюты выросли на торгах 26 мая

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Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах в среду, 26 мая.

Так, доллар вырос на 0,0023 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5062 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0003 пункта — 3,412 белорусского рубля за 100 российских.

Евро добавил еще меньше — всего 0,0002 пункта — 3,0687 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: валюта

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