Биржа: все основные валюты выросли на торгах 26 мая
Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах в среду, 26 мая.
Так, доллар вырос на 0,0023 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5062 белорусского рубля.
Российский рубль укрепился на 0,0003 пункта — 3,412 белорусского рубля за 100 российских.
Евро добавил еще меньше — всего 0,0002 пункта — 3,0687 белорусского рубля.
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
Читайте также:
Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси Промпредприятия тонут в долгах Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро
Использованы стоковые изображения от