В Украине запретили импорт электроэнергии из Беларуси и РФ

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на заседании 26 мая в Киеве приняла решение запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. Заседание транслировалось на youtube-канале регулятора.

НКРЕКП приняла соответствующее постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений». Этим документом аннулируются результаты годовых аукционов по распределению на 2021 год пропускной способности межгосударственных линий между Украиной и странами вне Энергетического сообщества (в случае с Украиной — Беларусь и РФ). Оператор системы передачи, согласно постановлению, должен будет возместить победителям аукционов средства, которые были уплачены за распределенную пропускную способность.

В постановлении также содержится пункт о снижении до нуля предлагаемой к распределению на месячных и суточных аукционах пропускной способности линий для импорта электроэнергии из Беларуси с РФ.

Действие документа не касается маломощных линий электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец, которые обеспечивают питание приграничных населенных пунктов Украины и Беларуси.

С начала 2021 года Украина выступает единственным покупателем белорусского электричества. По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», за январь—апрель было приобретено 511,64 млн киловатт-часов электроэнергии из Беларуси, что составило 54% всего импорта.

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