Анастасия Герилович, сорвавшая маску с сотрудника милиции, получила два с половиной года домашней химии

Анастасия Герилович, которая сорвала маску с сотрудника милиции, приговорена к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое решение принял 26 мая судья суда Жодино Иван Гринкевич.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Герилович признана виновной по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел) УК.

Гособвинителем на процессе выступал помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.

«В сентябре прошлого года по интернету разлетелось видео из Жодино, на котором милиционер Николай Барановский бьет женщину по лицу с такой силой, что она падает на землю. К милиционеру сразу же подбежали возмущенные женщины, одна из них — Анастасия Герилович — сорвала с него маску, — сообщают правозащитники. — На допросе женщина рассказала, что в тот же день она гуляла в городе, увидела большое количество людей, а потом то, что милиционер сильно ударил женщину по лицу, и та упала. Это ее очень взволновало и, находясь в сильном эмоциональном потрясении, она подбежала и решила сорвать маску, чтобы видеть, кто это. Она не хотела, чтобы после такого поступка милиционер остался неопознанным».

Гособвинитель просил приговорить Герилович к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В своем последнем слове подсудимая сказала, что сожалеет о своих действия. «Прошу строго меня не наказывать, потому что я бы хотела остаться со своим сыном и воспитывать его дома», — подчеркнула она.

Анастасии Герилович 35 лет, одна воспитывает сына, длительное время работает в Минске.

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