Глава комитета по иностранным делам бундестага: пришла пора жестко ударить по всем опорам режима Лукашенко

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Руководитель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ Норберт Рёттген считает, что настало время решительных действий.

Фото WDR

«Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров», — приводит его слова DW.

Политик также предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный германским государственным банком KfW.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.

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Тэги: Беларусь-Германия санкции Персона: Норберт Реттген

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