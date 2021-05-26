Лукашенко об инциденте c Ryanair:  самолет развернули возле БелАЭС

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В ходе сегодняшнего выступления в Овальном зале Дома правительства Александр Лукашенко высказался об инциденте с самолетом Ryanair.

«Пул первого» приводит цитаты Лукашенко:

  • Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.
  • Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?
  • Я действовал законно, защищая  людей, по всем международным правилам.
  • Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.
  • Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?
  • Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!
  • Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить  пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.
  • Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.
  • Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

 

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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair выступление Лукашенко в парламенте Персона: Александр Лукашенко

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