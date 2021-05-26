Лукашенко об инциденте c Ryanair: самолет развернули возле БелАЭС
В ходе сегодняшнего
«Пул первого»
- Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.
- Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?
- Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.
- Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.
- Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?
- Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!
- Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.
- Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.
- Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.
Днем 23 мая
Европейский совет
Читайте также:
Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности Германия: Евросоюз должен будет принять меры против Лукашенко и его режима Берлин сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси