Латвия закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний

Власти Латвии ограничили авиасообщение с Беларусью и обязали своих перевозчиков избегать белорусского воздушного пространства, сообщило латвийское Министерство сообщения (транспорта).

«В ответ на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке гражданского пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, оценив имеющуюся в распоряжении органов авиационной безопасности информацию и отреагировав на инициативу Министерства иностранных дел, правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты зарегистрированным в Беларуси авиаперевозчикам наряду с использованием воздушного пространства и аэропортов Латвии. Кроме того, ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу незамедлительно», — говорится в сообщении.

Это означает, что латвийский Минтранс приостановит действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты иным белорусским перевозчикам.

Также приостановлено действие разрешения латвийской авиакомпании airBaltic на маршрут в Минск.

Постановлением правительства также предусмотрено, что латвийские аэропорты не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте полета.

Агентство гражданской авиации провело оценку риска воздушного пространства Беларуси и признало его небезопасность для полетов гражданской авиации.

«Это беспрецедентный случай в истории гражданской авиации и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации. Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров, экипажа и самолета. Совет ЕС оценил инцидент точно так же, его рекомендации согласуются с позицией правительства Латвии. Наши решения согласованы и аргументированы», — подчеркнул министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

Постановление правительства будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет принято решение о безопасности воздушного пространства в Беларуси для полетов после оценки.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Ранее сообщалось, что c 24 мая начали стороной обходить Беларусь рейсы airBaltic .

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