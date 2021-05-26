Доллар дорожает утром в среду

/ Экономика
Просмотров: 179

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.

По данным на 10:30, доллар добавляет 0,0014 пункта — 2,5053 белорусского рубля (+0,0014 пункта).

Две другие основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4113 белорусского рубля за 100 российских (-0,0004 пункта);
  • евро — 3,0682 белорусского рубля (-0,0003 пункта).

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года