Доллар дорожает утром в среду

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.

По данным на 10:30, доллар добавляет 0,0014 пункта — 2,5053 белорусского рубля (+0,0014 пункта).

Две другие основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

российский рубль — 3,4113 белорусского рубля за 100 российских (-0,0004 пункта);

евро — 3,0682 белорусского рубля (-0,0003 пункта).

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост .

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