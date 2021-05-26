Сегодня произойдет полнолуние и полное затмение Луны

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Сегодня мир ожидают сразу три астрономических явления: перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

Фото из архива

Как сообщается, с 12:45 до 15:53 по минскому времени произойдет полное затмение Луны, которая в ходе своего движения по орбите в 14:19 погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 лунного диаметра.

Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минуты. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Специалисты отмечают, что затмение или его частные фазы можно будет увидеть везде, где (с 11:48 до 16:50) Луна будет находиться над горизонтом.

 

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Тэги: Луна лунное затмение Полнолуние

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