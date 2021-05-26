Промпредприятия тонут в долгах

Задолженность белорусских промпредприятий по кредитам и займам на 1 апреля составила 65 млрд 985,2 млн рублей. Это на 24,4% больше, чем на 1 января, и на 0,2% меньше по сравнению с показателем на 1 марта.

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Как отмечает Белстат, просроченная задолженность по кредитам и займам на 1 апреля текущего года составила 1 млрд 513,6 млн рублей. С начала года она снизилась на 21,6%, по сравнению с 1 марта 2021 года — на 20,7%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала года снизилась на 1,1% до 709,6 млн рублей, за март — снизилась на 2,6%. В целом внешняя кредиторская задолженность за три месяца выросла на 7,2% (до 7 млрд 14 млн), по сравнению с 1 марта — выросла на 7,1%.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2021 года уменьшилась на 0,7% и на 1 апреля составила 3 млрд 116,7 млн рублей, за март — на 6,5%.

Кредиторская задолженность на 1 апреля составила 25 млрд 583,4 млн рублей, или на 6,2% больше, чем на 1 января, и на 4,8% больше по сравнению с показателем на начало марта.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 4,4% и на 1 апреля составила 4 млрд 611,5 млн рублей (за март — снижение на 4,7%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за три месяца сократилась на 0,2% до 666,1 млн рублей (за март снизилась на 0,3%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за три месяца выросла на 6,9% до 7 млрд 932,4 млн рублей, по сравнению с 1 марта — выросла на 0,7%.

Дебиторская задолженность на 1 апреля составила 26 млрд 383,9 млн рублей, или на 4,4% больше, чем на начало января 2021 года, и на 0,8% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

На начало апреля просроченную кредиторскую задолженность имели 1.122 организаций промышленности, или 71,4% (на 1 апреля 2020 года — также 71,4%), просроченную дебиторскую задолженность — 1.376 организаций промышленности, или 87,6% (87,1%).

Как сообщалось, Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики. По сведениям БелаПАН, соответствующий проект госрешения уже подготовлен. Его планируется принять, чтобы создать условия для «финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Согласно документу, Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия эмитировать облигации.

За счет средств от размещения облигаций агентство приобретает активы банков, «сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики», говорится в проекте указа. После выкупа долгов предприятий у банков агентство, согласно проекту госрешения, сможет предоставлять заемщикам отсрочку (рассрочку) погашения основного долга и процентов за пользование кредитами.

Правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий. «Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства. В связи с этим он подчеркнул, что «в целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий».

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