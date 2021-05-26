Макрон предлагает применить «более действенные» меры в отношении Беларуси  

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.

Фото с сайта ft.com

Как заявил глава государства 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе, политика пошагового введения санкций как реакция на тупиковую ситуацию больше не является эффективной, пишет DW.

«Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы», — подчеркнул в этой связи Макрон.

Ранее в своем микроблоге президент написал, что «угон рейса Ryanair в Беларуси — недопустимое нарушение международного права».

Он также с коллегами по ЕС настоятельно призвал немедленно освободить Романа Протассевича и его спутницу.

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Тэги: Беларусь-Франция Беларусь-ЕС санкции Персона: Эмманюэль Макрон

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