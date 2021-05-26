Дожди и грозы ожидаются в среду

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Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы.

По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Утром во многих районах пройдут дожди (днем местами, преимущественно по северо-восточной половине). В отдельных районах прогремят грозы.

Погода в регионах:

  • Брест +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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