Ректор ведущего университета Украины просит лишить Лукашенко звания почетного доктора

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает, что Александр Лукашенко «не достоин почетного звания доктора КНУ имени Тараса Шевченко».

В этой связи, как пишет руководитель вуза на своей странице в соцсети, он обратился в Ученый совет университета с призывом «срочно рассмотреть на своем заседании вопрос лишения Лукашенко почетного статуса».

Как отметил Бугров, его возмутили последние события в соседней стране, в частности, «разбойное нападение на самолет, которое в Европе уже назвали «актом пиратства со стороны белорусской власти».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации».

Читайте также: