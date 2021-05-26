Ректор ведущего университета Украины просит лишить Лукашенко звания почетного доктора

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Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает, что Александр Лукашенко «не достоин почетного звания доктора КНУ имени Тараса Шевченко».

В этой связи, как пишет руководитель вуза на своей странице в соцсети, он обратился в Ученый совет университета с призывом «срочно рассмотреть на своем заседании вопрос лишения Лукашенко почетного статуса».

Как отметил Бугров, его возмутили последние события в соседней стране, в частности, «разбойное нападение на самолет, которое в Европе уже назвали «актом пиратства со стороны белорусской власти».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации».

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Тэги: Беларусь-Украина инцидент с самолетом Ryanair

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