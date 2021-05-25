«Белавиа» вынужденно отменила все рейсы в Украину до конца лета

«Белавиа» отменила все рейсы в Украину до конца августа этого года, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)», — говорится в сообщении, передает БелаПАН .

Отмечается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, один год с момента начала полета для частично использованных билетов). Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — подчеркивает «Белавиа».

Как сообщалось, на следующий день после произошедшего 23 мая в Минске инцидента с самолетом Ryanair президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и о «закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в страну».

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. На внеочередном заседании 25 мая украинское правительство поручило Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Госпогранслужбе поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. «Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.