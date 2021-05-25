Сотрудников TUT.by Алю и Дениса Бурковских, а также Максима Пушкина допросили в ДФР

Сотрудников TUT.by Алю и Дениса Бурковских, а также Максима Пушкина допросили в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Все трое находятся под подпиской о неразглашении.

По словам супругов Бурковских, дома у них прошел обыск. Сами ребята говорят, что обращались с ними корректно, отметили в БАЖ.

Пушкин сказал, что у него изъяли технику.

Сегодня днем TUT.by сообщил , что перестали выходить на связь сотрудники SMM-команды Аля Бурковская и Максим Пушкин и муж Али Денис Бурковский, который работает в научно-техническом проекте портала 42.tut.by. Позже появилась информации о задержании еще одной сотрудницы сотрудницы TUT.by (раздел «Леди») Анастасии Прудниковой. У нее дома также состоялся обыск, после чего ее допросили в ДФР в рамках дела TUT.by и отпустили.

Ранее по «делу TUT.by» было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала TUT.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова. Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист TUT.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.