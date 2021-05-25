Шведы отказались страховать кредит на экспорт энергетического оборудования для Беларуси

Шведское экспортно-кредитное агентство EKN не будет страховать кредит на экспорт энергетического оборудования для Беларуси, говорится в заявлении на сайте финансовой организации.

Источник: energyland.info

«В августе 2020 года EKN приняло решение о предоставлении страховки для экспорта двух газовых установок белорусским покупателям — РУП "Минскэнерго" и РУП "Брестэнерго", — отмечается в заявлении. — Решение зависело от определенных условий. Необходимым условием для участия EKN в сделке было то, что эти проекты должны коррелировать с соблюдением прав человека согласно международным нормам, соответствовать стандартам деятельности Международной финансовой корпорации».

«Негативные события в Беларуси и новая информация о нарушениях прав человека», подчеркнули в EKN, подтолкнули агентство к «повторному анализу информации по двум этим проектам». В марте 2021 года «EKN получило новую информацию от представителей белорусской оппозиции и сразу же начало проводить новый анализ вместе с банком-кредитором».

В результате агентство пришло к выводу, что «в текущей ситуации меры по соблюдению прав человека в соответствии с международными нормами реализованы не будут», следовательно, «нет условий для выдачи экспортных кредитных гарантий».

Пресс-служба Народного антикризисного управления (НАУ), возглавляемого экс-чиновником и дипломатом Павлом Латушко, сообщила, что в начале апреля НАУ попросило EKN «не участвовать в сделках с нелегитимным правительством Беларуси».

«После того как шведские СМИ стали широко обсуждать проблему, EKN заморозила сделку на время разбирательства. 25 мая агентство приняло окончательное решение: шведская компания отказывается от участия в сделках по поставке турбин в Беларусь и не станет давать страховые гарантии, — отмечается в сообщении пресс-службы НАУ. — Как говорится в официальном заявлении компании, к этому привело "негативное развитие ситуации в Беларуси и новая информация о нарушениях прав человека". EKN также отмечает, что они начали дополнительный сбор информации по ситуации и заново проанализировали сделки после того, как получили сведения от демократических сил Беларуси».

Член экономической команды НАУ Николай Прокофьев заявил, что «теперь важно проинформировать банки-кредиторы, чтобы те также вышли из сделки». «Банки больше не смогут финансировать сделки [белорусских предприятий] с Siemens по покупкам газовых турбин, так как для этих сделок им нужны дополнительные гарантии, которые ранее предоставляло EKN. Теперь гарантий нет, следовательно, кредита тоже. В теории эту сделку, конечно, может застраховать другая компания, но это маловероятно, так как выход страховой компании из сделки уже после ее заключения говорит о несостоятельности Беларуси как бизнес-партнера. Теперь финансирование будет приостановлено. Часть денег на покупку турбин уже была выдана, мы будем общаться с банками, чтобы понять, что можно с этим сделать», — сказал он.

27 апреля шведские СМИ опубликовали материал о сотрудничестве с Беларусью EKN, которое обеспечило страховкой привлеченный у ведущих банков кредит на поставку оборудования Siemens. В материале утверждалось, что в марте агентство попросило банки приостановить предоставление средств в рамках кредита.

На следующий день Министерство энергетики заявило, что информация о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании Siemens официально не поступала.

«27 апреля в Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании», — говорилось в сообщении.

В министерстве отметили, что проектом предусмотрено строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях государственного производственного объединения «Белэнерго» — Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. Суммарная мощность источников составит 800 МВт. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. На всех объектах ведутся строительно-монтажные работы.

«В соответствии с условиями контракта, белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств», — подчеркнули в Минэнерго.