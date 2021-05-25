СК заверил, что в смерти Ашурка нет признаков криминального характера

Вскрытие не выявило признаков криминального характера смерти 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза», — дополнили в СК.

Отмечается, что 21 марта дежурный контролер исправительной колонии № 17 в Шклове обнаружил Ашурка «в бессознательном состоянии». «Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.

После смерти Ашурка в колонию приезжала следственно-оперативная группа. Вместе с экспертами была «зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший». Следователи продолжают опрашивать сотрудников колонии.

«Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа, — отметили в СК. — В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации».

Вместе с сообщением на сайте СК размещен видеоролик, который состоит из нарезки записей устройства наблюдения, установленного в верхнем углу камеры. На записи запечатлен мужчина в темной одежде заключенного, преимущественно со спины, реже мелькает часть его лица, но черты нечеткие и из-за качества записи идентифицировать его сложно. Мужчина неуверенно держится на ногах.

В начале видеозаписи он медленно подходит к углу камеры, где расположен туалет, а затем падает и ударяется лицом о стену и, возможно, трубопровод.

На следующем фрагменте этот мужчина сидит на лавке, рядом с ним, вероятно, сотрудник колонии в камуфляже и медицинской маске обрабатывает рану на лице.

На еще одном фрагменте видно, как мужчина в одежде заключенного стоит сгорбившись спиной к видеокамере, а после ничком падает на плиточный пол и лежит, свернувшись, около лавки. На следующих кадрах — пятеро сотрудников в камуфляже, обступившие упавшего мужчину. Один из них подкладывает ему под голову некое подобие подушки. Лоб и затылок заключенного перебинтованы.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Белорусские правозащитники признали Ашурка политическим заключенным. 8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений. О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной назвали остановку сердца. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.

25 мая родственникам разрешили забрать тело умершего. Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден только рот. По словам его брата, эти повреждения попытались объяснить тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника.

Церемония прощания и похороны, по словам родственников, пройдут 26 мая в Березовке (Лидский район Гродненской области). Общественное прощание пройдет с 9:00 по 13:00 в здании Дома быта (ул. Новогрудская, 8), с 14:00 будет идти поминальная служба в костеле Сошествия Святого Духа. После этого Витольд Ашурок будет похоронен на городском кладбище.

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