Сотрудницу TUT.by Анастасию Прудникову отпустили из ДФР

Задержанную 25 мая сотрудницу TUT.by (раздел «Леди») Анастасию Прудникову отпустили из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. С нее взяли подписку о неразглашении, сообщает телеграм-канал портала.

Источник: facebook.com/anastasia.prudnikova.3

Прудникова сообщила, что сотрудники ведомства пришли к ней домой с обыском около 11 часов утра, вели себя корректно, но изъяли всю технику — ноутбук и телефоны, принадлежащие ей и мужу. Затем девушку доставили в ДФР, где она пробыла примерно до 16:45.

Муж Прудниковой ранее сообщил, что в их квартире прошел обыск, а его жену увезли в ДФР. Пришедшие к ним сотрудники ДФР объяснили, что следственные действия проводятся «в рамках дела TUT.by».