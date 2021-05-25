В Польше задержали новую партию контрабандных белорусских сигарет

Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.

Незаконный товар ввезен из Литвы. Контрабанду перемещал 28-летний литовец. При проверке грузовика выяснилось, что в прицепе вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество сигарет без польских акцизных марок, передает БелаПАН .

В случае продажи нелегального товара польский бюджет мог потерять почти 10 млн злотых. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В мае в Польше была выявлена крупнейшая за всю историю партия контрабандных сигарет. Около 2,5 млн пачек нелегальных белорусских сигарет стоимостью почти 37 млн злотых были обнаружены в перегрузочном терминале в Тересполе.

Следует отметить, что в 2021 году фиксируются многочисленные попытки нелегальным образом перевезти белорусские сигареты в Евросоюз, что, по мнению экспертов, объясняется ситуацией с акцизами.

Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отметил, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу сигарет, в России — 33,4 евро, в Казахстане — 21,7 евро, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.