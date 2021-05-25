TUT.by сообщает о задержании еще одной сотрудницы

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25 мая задержана еще одна сотрудница TUT.by (раздел «Леди») Анастасия Прудникова, сообщает портал, ссылаясь на мужа журналистки.

Источник: facebook.com/anastasia.prudnikova.3

«Он рассказал, что к супругам домой около 12 дня пришли сотрудники ДФР КГК, провели обыск и увезли Настю. По его словам, они объяснили, что следственные действия проводятся в рамках дела TUT.by», — говорится в телеграм-канале портала.

Сегодня TUT.by также сообщил, что перестали выходить на связь сотрудники SMM-команды Аля Бурковская и Максим Пушкин и муж Али Денис Бурковский, который работает в научно-техническом проекте портала 42.tut.by. Официальной информации об их местонахождении до сих пор нет.

Ранее по «делу TUT.by» было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала TUT.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова. Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист TUT.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: дело против TUT.by задержания журналистов Персона: Анастасия Прудникова

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