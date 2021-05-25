Софию Сапегу задержали на 72 часа по «подозрению в совершении уголовных преступлений»

Российская сторона утром 24 мая направила в МИД Беларуси ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки России Софии Сапеги и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси, — отметила Захарова. — По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», передает БелаПАН .

По словам Захаровой, 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги. «Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе, — сказала представитель МИД России. — Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время».

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании находящихся на борту самолета белорусского блогера и активиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. На родине Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Ряд стран и отдельных авиаперевозчиков уже отказались от полетов в белорусском воздушном пространстве.