Количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси уменьшается третьи сутки подряд

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 840 случаев COVID-19, скончалось 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 764 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

24 мая было зарегистрировано 953 заболевших, 23 мая — 1.252, днем ранее — 1.471. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 387.818, умер 2.791 пациент с коронавирусом, выздоровело — 377.869.

За минувшие сутки выполнено 8.169 тестов на коронавирус (днем ранее 10.102). С начала эпидемии сделан 6.230.051 тест.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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