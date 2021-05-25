Количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси уменьшается третьи сутки подряд

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 840 случаев COVID-19 , скончалось 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 764 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

24 мая было зарегистрировано 953 заболевших, 23 мая — 1.252, днем ранее — 1.471. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 387.818, умер 2.791 пациент с коронавирусом, выздоровело — 377.869.

За минувшие сутки выполнено 8.169 тестов на коронавирус (днем ранее 10.102). С начала эпидемии сделан 6.230.051 тест.

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