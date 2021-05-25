Биржа: на торгах 25 мая вырос только евро

/ Экономика
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Лишь одна из трех основных иностранных валют смогла укрепить свои позиции по итогам торгов на БВФБ 25 мая.

Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,0685 белорусского рубля (+0,0074 пункта);
  • доллар — 2,5039 белорусского рубля (-0,0053 пункта);
  • российский рубль — 3,4117 белорусского рубля (-0,0012 пункта).

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: курсы валют

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