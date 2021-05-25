Назван размер номинальной начисленной среднемесячной зарплаты минчан

/ Экономика
Просмотров: 196

За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата столичных работников без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1782,2 рубля.

Об этом сообщает главное статистическое управление Минска в специальном статобзоре.

Между тем по данным Белстата за 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Беларуси без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1250,9 рубля.

В апреле 2021 года эта цифра составила 1398,2 рубля.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется путем деления начисленной зарплаты на численность работников и на количество месяцев в периоде.

В отличие от реальной начисленной среднемесячной зарплаты, начисленная включает всю причитающуюся работникам сумму.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: средняя зарплата Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко дал «хитрое» обещание по увеличению зарплат

Лукашенко дал «хитрое» обещание по увеличению зарплат

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Премия для главы РБ: Нобелевская или Шнобелевская?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Премия для главы РБ: Нобелевская или Шнобелевская?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат