Эксперт: Лукашенко уже сжег все мосты с ЕС — его может сменить только Россия

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По мнению эксперта по вопросам международной безопасности из Университета в Белостоке Даниэля Боцьковского, Евросоюз не сможет существенно ответить на «похищение журналиста» и «акт воздушного террора» (речь идет об инциденте с самолетом Ryanair).

Фото из архива пресс-службы президента РФ

«Я действительно бы хотел, чтобы Европейский союз решительным и ясным образом отреагировал на действия Лукашенко, — сказал эксперт в интервью «Польскому радио». — На самом деле он уже давно сжег все мосты с Евросоюзом, и какая-либо надежда со стороны ЕС на то, что возможны какие-то изменения, является обманчивой. Ничего нельзя изменить, пока он находится у власти».

Боцьковски считает, что Лукашенко может отдать власть лишь в случае, если «Россия решит, что его надо сменить».

Однако представитель Университета Белостока видит в этом и опасность, так как эта смена может произойти «ценой поглощения Беларуси Россией».

«Европейский союз должен признать одно: Беларусь в данной ситуации не является государством, с которым можно каким-то образом вести переговоры», — резюмировал эксперт.

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Даниэль Боцьковски

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