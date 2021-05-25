Палата представителей попросила Лукашенко внести законопроект об изменении даты местных выборов

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Палата представителей на заседании 25 мая рассмотрела вопрос об обращении Национального собрания к президенту по поводу изменения даты выборов в местные Советы депутатов.

«Депутаты единогласно проголосовали за принятие обращения палат Национального собрания Республики Беларусь к президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва», — сообщает пресс-служба.

В сообщении уточняется, что данный вопрос сегодня также будет рассмотрен Советом Республики.

По действующему законодательству выборы в местные Советы депутатов должны состояться не позднее 16 января 2022 года.

В апреле в комментарии БелаПАН глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что на январь 2022 года планируется и проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь.

Она не исключала, что референдум и выборы в местные советы могут быть проведены в один день. По ее словам, одновременное проведение местных выборов и референдума позволит и сэкономить бюджетные средства, и привлечь больше внимания к этим избирательным мероприятиям.

На заседании обеих палат Национального собрания 19 мая прозвучала идея продлить полномочия нынешнего состава местных Советов, а новые выборы в них провести уже после референдума по конституции — в ноябре 2023 года, когда будут проходить и выборы в Палату представителей. Эта дата связана с другой инициативой — предложением конституционной комиссии ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.

 

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Тэги: местные выборы-2022 конституционный референдум

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