Евро после падения пошел вверх
Европейская валюта вновь начала расти на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
По данным на 10:30 вторника, 25 мая, российский рубль растет на 0,0011 пункта — 3,414 белорусского рубля за 100 российских. «Плюсует» на 0,0084 пункта и евро — 3,0695 белорусского рубля.
А вот доллар свои позиции сдает на 0,0041 пункта — 2,5051 белорусского рубля.
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
Читайте также:
Беларусь среди лидеров в бывшем СССР по росту цен Беларуси грозит постоянный рост госдолга ЕАБР ожидает замедления темпов роста белорусской экономики
Использованы стоковые изображения от