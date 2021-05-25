Евро после падения пошел вверх

Европейская валюта вновь начала расти на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

По данным на 10:30 вторника, 25 мая, российский рубль растет на 0,0011 пункта — 3,414 белорусского рубля за 100 российских. «Плюсует» на 0,0084 пункта и евро — 3,0695 белорусского рубля.

А вот доллар свои позиции сдает на 0,0041 пункта — 2,5051 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост .

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