Захаров призвал подопечных включать голову на льду

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По мнению главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, одна из  главных проблем его подопечных — это ненужные удаления, которые приводят к пропущенным шайбам.

Фото ФХРБ

Комментируя проигрыш в овертайме от чехов (2:3), главком отметил, что «у нас были моменты, где-то допускали ошибки, но в целом план на игру мы выполнили».

Рулевой сборной подчеркнул (его слова приводит ФХРБ), что доволен игроками и ни к кому претензий нет: «Только вот ненужные удаления еще бы исключить. Надо немножко за счет головы контролировать клюшки и руки. Нас удаляют правильно. Мы не должны даже давать повод для штрафа. Нужно просто быть внимательными. Чересчур много мы пропускаем в меньшинстве».

Следующий матч белорусы проведут с британцами (26 мая, начало в 20:15 по минскому времени), с которыми, по мнению Захарова, «нам тоже будет непросто»: «Будем очень серьезно готовиться к этому сопернику... Даже в игре со словаками у британцев имелись моменты. С ними нельзя расслабляться ни на секунду. Это же ведь олимпийские чемпионы 1936 года».

Положение команд в группе А на данный момент следующее:

  1. Словакия — 9 очков (после 3 матчей);
  2. Россия — 6 (3);
  3. Швейцария — 6 (2);
  4. Беларусь — 4 (3);
  5. Дания — 3 (2);
  6. Чехия — 2 (3);
  7. Швеция — 0 (2)
  8. Великобритания — 0 (2).

Кроме Великобритании соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

28.05. — Дания (20:15);

30.05. — Швейцария (16:15);

01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2021

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