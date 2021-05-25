Захаров призвал подопечных включать голову на льду

По мнению главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, одна из главных проблем его подопечных — это ненужные удаления, которые приводят к пропущенным шайбам.

Фото ФХРБ

Комментируя проигрыш в овертайме от чехов (2:3), главком отметил, что «у нас были моменты, где-то допускали ошибки, но в целом план на игру мы выполнили».

Рулевой сборной подчеркнул (его слова приводит ФХРБ), что доволен игроками и ни к кому претензий нет: «Только вот ненужные удаления еще бы исключить. Надо немножко за счет головы контролировать клюшки и руки. Нас удаляют правильно. Мы не должны даже давать повод для штрафа. Нужно просто быть внимательными. Чересчур много мы пропускаем в меньшинстве».

Следующий матч белорусы проведут с британцами (26 мая, начало в 20:15 по минскому времени), с которыми, по мнению Захарова, «нам тоже будет непросто»: «Будем очень серьезно готовиться к этому сопернику... Даже в игре со словаками у британцев имелись моменты. С ними нельзя расслабляться ни на секунду. Это же ведь олимпийские чемпионы 1936 года».

Положение команд в группе А на данный момент следующее:

Словакия — 9 очков (после 3 матчей); Россия — 6 (3); Швейцария — 6 (2); Беларусь — 4 (3); Дания — 3 (2); Чехия — 2 (3); Швеция — 0 (2) Великобритания — 0 (2).

Кроме Великобритании соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

28.05. — Дания (20:15);

30.05. — Швейцария (16:15);

01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.