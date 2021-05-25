Утром в центре Минска «Форд» влетел в бордюр и перевернулся

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Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля произошло сегодня утром в центре белорусской столицы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 05:40 минут «водитель автомобиля «Форд Фокус», предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости в направлении улицы Московской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. В результате этого произошло опрокидывание транспортного средства».

Отмечается, что водитель и пассажиры получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.

В Следственном комитете сообщили, что «на момент происшествия в автомобиле находилось пять человек, три девушки и двое парней». За рулем «Форда» находилась девушка, которая, «по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения».

 

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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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