Фронтальные разделы накрыли страну

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Сегодня днем погоду на территории республики будет определять система фронтальных разделов, перемещающаяся с юго-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. В большинстве районов пройдут дожди; местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (по юго-западу — сильный порывистый).

Брест +19..+21°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Гродно +17..+19°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 5-10 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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