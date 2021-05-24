Генсек ООН Антони Гутерриш призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair

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Генеральный секретарь ООН Антони Гутерриш глубоко обеспокоен в связи с «несомненно принудительной посадкой пассажирского самолета в Беларуси 23 мая и последующим задержанием Романа Протасевича, белорусского журналиста, находившегося на борту». Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерриш. Фото: ООН

«Генеральный секретарь поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие структуры сотрудничать в проведении этого расследования, — отметил Дюжаррик. — Генеральный секретарь по-прежнему серьезно обеспокоен ухудшающейся ситуацией в области прав человека в Беларуси после проведения президентских выборов в августе. Он призывает власти Беларуси в полном объеме соблюдать принятые ими международные обязательства по правам человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций», передает БелаПАН.

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже правозащитники сообщили о задержании Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также подруга Протасевича, гражданка России.

Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.
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Тэги: задержание Протасевича ООН Беларусь-ООН Персона: Антони Гутерриш Стефан Дюжаррик Роман Протасевич

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