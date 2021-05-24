Генсек ООН Антони Гутерриш призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair
Генеральный секретарь ООН Антони Гутерриш глубоко обеспокоен в связи с «несомненно принудительной посадкой пассажирского самолета в Беларуси 23 мая и последующим задержанием Романа Протасевича, белорусского журналиста, находившегося на борту». Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие структуры сотрудничать в проведении этого расследования, —
Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс,
Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.