Президент Литвы призвал ЕС к четким действиям против режима Лукашенко

Евросоюзу нужны четкие действия для того, чтобы «изменить модель поведения» белорусских властей, заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа 24 мая перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе (трансляция велась на сайте Совета ЕС).

Источник: lrt.lt

«Вчера произошло беспрецедентное событие , — сказал он. — Самолет авиакомпании Raynair заставили приземлиться в Минске. Сделали это с применением боевых машин — самолета МиГ-29 и вертолета Ми-24. Причина, по которой это произошло, заключалась в том, что на борту находился активист и голос оппозиции Роман Протасевич. Его арестовали вместе с его девушкой Софией Сапегой. Это беспрецедентно, это похоже на акт государственного терроризма против европейского сообщества. Напомню, что на борту находились около 120 человек, люди из 18 стран», передает БелаПАН .

«Так что я думаю, что время риторики, устных заявлений прошло. Нам нужны четкие действия, чтобы изменить модель поведения этого очень опасного режима. Одна из возможностей — запретить или закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний. Также признать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданских полетов. А также можно обсудить расширение санкций в отношении этого режима, как мы уже делали в прошлом, используя ту же структуру санкций, что у нас уже есть. Все эти меры крайне необходимы для того, чтобы власти Беларуси не допускали подобных действий», — сказал литовский президент.

Науседа также заявил, что в свете последних событий представителям стран ЕС также следует начать обсуждать Белорусскую АЭС не в контексте экономики, энергетики и экологии, как прежде, а говорить о ней «как о возможном геополитическом оружии против европейского сообщества».

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала инцидент с самолетом Ryanair «беспрецедентным поступком белорусских властей». «Мы увидели принудительную посадку, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, — сказала она. — Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Все другие объяснения приземления самолета Ryanair совершенно неправдоподобны. То же касается его девушки Софии Сапеги. Мы будем требовать [их освобождения]».

Меркель заявила, что участники заседания обсудят, какой будет «солидарная европейская реакция», «какие меры могут быть предприняты против Беларуси». Среди таких мер она назвала новые санкционные списки, отказ белорусскому авиаперевозчику в полетах и международное расследование инцидента.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что «с нетерпением ждет заседания Европейского совета, который пройдет сегодня и завтра». «Очевидно, что сегодняшним вопросом, который стоит перед нами, является противодействие безрассудным и неприемлемым действиям белорусского правительства по принуждению к приземлению самолета Ryanair и аресту Романа Протасевича. Мы призываем немедленно его освободить», — сказал политик.

Он отметил, что действия белорусского государства, направленные «против всех принципов демократии, свободы ассоциаций, свободы слова, а также угроза европейским гражданам и экипажу самолета», являются неприемлемыми. «Многие лидеры сегодня будут призывать очень твердо и решительно отреагировать на подобные действия», — заверил он.

По инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси также высказались премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава правительства Испании Педро Санчез и другие.

Инцидент осудили Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Литва, Польша, США, Франция, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия, Эстония и другие страны.

Генпрокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Предварительным расследованием занялась также прокуратура Литвы.

Ряд европейских стран объявили о приостановке полетов в Беларусь и над ее территорией.