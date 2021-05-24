В МИД предложили послу Латвии покинуть Беларусь

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Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.

Об этом 24 мая заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БелаПАН.

«Очень прискорбно, что в этом инциденте, наряду с мэром города Риги, принял участие министр иностранных дел Латвии — глава ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов, — сказал Макей. — Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всяческих норм международного права, фактически, актом государственного вандализма.  Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства, суверенной нации. И это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости, а на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности».

Глава МИД Беларуси назвал актом государственного вандализма инцидент с белорусским госфлагом в Риге. Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток.
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Тэги: МИД Беларуси Беларусь-Латвия Персона: Владимир Макей

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