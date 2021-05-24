Родственникам Витольда Ашурка до сих пор не отдали его тело

Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.

Витольд Ашурок. Фото из Facebook

Как сообщил БелаПАН его друг Сергей Пантус, сегодня в управлении Следственного комитета по Могилевской области отказались выдавать тело, сославшись на следственные мероприятия.

«Мы позвонили в Следственный комитет. Нам сообщили, что проводится полный комплекс следственных мероприятий, судмедэкспертиза, поэтому сегодня тело Витольда выдано не будет, и не факт, что будет завтра», — пояснил Пантус.

По его словам, точную дату следователь брату политика Андрею Ашурку сообщать отказался.

Сергей Пантус довавил, что ведется подготовка к похоронам в Березовке (Лидский район): есть договоренность с ксендзом, куплено место на кладбище.

О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.