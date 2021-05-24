Родственникам Витольда Ашурка до сих пор не отдали его тело
Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.
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«Мы позвонили в Следственный комитет. Нам сообщили, что проводится полный комплекс следственных мероприятий, судмедэкспертиза, поэтому сегодня тело Витольда выдано не будет, и не факт, что будет завтра», — пояснил Пантус.
По его словам, точную дату следователь брату политика Андрею Ашурку сообщать отказался.
Сергей Пантус довавил, что ведется подготовка к похоронам в Березовке (Лидский район): есть договоренность с ксендзом, куплено место на кладбище.
О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.
|18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. 8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.