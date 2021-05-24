Чемпионом первого в Беларуси кибертурнира среди юниоров по FIFA стал игрок футбольного клуба «Фаворит»

23 мая состоялся первый чемпионат Беларуси среди юниоров по FIFA. Полуфинал и финал чемпионата были показаны в прямом эфире видеосервиса VOKA, поэтому зрители трансляции первыми узнали имена победителей.

В первенстве участвовали игроки от 9 до 14 лет из детских футбольных команд высшей лиги и частных детских футбольных клубов. Из 12 заявленных команд до финала дошли четыре.

Главный приз — Sony PlayStation 5 — и титул чемпиона достался 14–летнему Ростиславу Ильенкову из «Фаворита». На втором месте — Милан Рутковский (12 лет) из футбольного клуба «А1 Юниор». Третье место разделили Тимофей Милашевский (12 лет) из ФК «Фортуна» и Максим Бычков (10 лет) из ФК «Спорт Альянс».

Чемпионат прошел под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Планируется, что такие кибертурниры для юниоров в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе.