Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью

/ Новости Украины
Просмотров: 682

Украина намерена приостановить авиасообщение с Беларусью. Такое поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский.

На совещании 24 мая у главы украинского государства обсуждался инцидент с вынужденной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский «поручил правительству подготовить решение о приостановке прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов» как из Украины, так и в Украину.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инцидент с самолетом Ryanair авиасообщение Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов

Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов

В аэропорту Минска посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту

В аэропорту Минска посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту

Минский аэропорт опять становится хабом для российских туристов

Минский аэропорт опять становится хабом для российских туристов

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину