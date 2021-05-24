Шестерых техсотрудников «Белсата» арестовали на 15 суток

Все шестеро задержанных технических сотрудников минской студии «Белсата» осуждены на 15 суток административного ареста, сообщил телеканал.

Процессы над Александром Кульпо, Михаилом Кашканом, Иваном Кашканом, Павлом Потаповым, Григорием Петровичем и Максимом Ерошенко прошли в суде Центрального района Минска. Они признаны виновными по статье 24.3 КоАП (неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Как сообщалось, 21 мая сотрудники силовых структур ворвались в студию «Белсата», в которой снимают программу «Каждый из нас». В это время там вели подготовку к записи ток-шоу, съемок не было. Силовики задержали шестерых человек.

Вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат» безуспешно пытается получить аккредитацию в Министерстве иностранных дел страны. Журналистов канала постоянно преследуют за работу на СМИ без аккредитации. В феврале корреспонденты канала Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были приговорены к двум годам лишения свободы за прямую трансляцию с акции протеста на «площади Перемен» (двор на улице Червякова в Минске). Суд посчитал их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).