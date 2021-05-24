Тихановская призвала международное сообщество отреагировать на задержание Протасевича

Международное сообщество должно отреагировать на инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием летевшего на нем блогера и активиста Романа Протасевича, заявила Светлана Тихановская на брифинге 24 мая, сообщается в ее официальном телеграм-канале.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Мы настаиваем на реакции международного сообщества: введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли ответственность, — сказала она. — Также мы призываем приостановить членство Беларуси в организациях типа Интерпол, поскольку режим использует свое участие в них в политических целях».

«Мы не остановимся на полумерах. Роман Протасевич, София Сапега (подруга Протасевича. — ред.) и все заключенные по политическим мотивам белорусы должны выйти на свободу. Но важно помнить, что комплексно остановить политический и гуманитарный кризис в Беларуси смогут только новые свободные выборы президента Республики Беларусь», — добавила она.

Тихановская отметила, что неизвестно, где и в каком состоянии сейчас Протасевич. По ее словам, «есть большая вероятность, что в эту самую минуту он подвергается пыткам сотрудниками спецслужб».

«Вместе с ним была задержана его девушка София Сапега. Ей 23 года, она летела тем же рейсом. Родственники говорят, что ее доставили на Окрестина. София — гражданка России, и правозащитники сообщают, что российский консул отказался оказывать помощь в ее деле», — заявила она. Стоит отметить, что ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посольство РФ обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о российской гражданке, задержанной с Протасевичем, и обеспечить к ней консульский доступ.

Тихановская считает, что «Лукашенко лично отдал приказ с военной авиацией захватить борт, на котором были граждане стран Европы», чтобы задержать Протасевича. «Вчерашние события и реакция ЕС на них показали, что теперь все понимают: в опасности не только белорусы, — сказала она. — Свершился акт государственного терроризма — и теперь под угрозой будет любой пассажир гражданского судна, пролетающего над Беларусью. Ведь режим превратил нашу страну в Северную Корею в центре Европы».

Белорусский демократический лидер сообщила, что ее команда запросила у правительства Греции информацию «о том, что происходило в аэропорту Афин, поскольку менеджмент Ryanair заявил, что в самолете могли быть сотрудники спецслужб», а сам Протасевич «перед посадкой передавал, что за ним велась слежка».

«Мы находимся в контакте с министрами Ирландии и Польши, правительством Литвы. Сегодня вечером у меня будет звонок с представителем администрации [президента США Джо] Байдена. Только что мы провели звонок с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем — и обсудили с ним дальнейшие действия», — заявила она.

Правозащитники сообщили о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также подруга Протасевича, гражданка России.