Сообщение о возможном теракте на борту самолета Минск — Франкфурт не подтвердилось
Самолет Lufthansa вылетел из Минска, сообщение о возможном теракте, поступившее на электронную почту, не подтвердилось, сообщает пресс-служба национального аэропорта.
Все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены, в 16:22 рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт вылетел из Минска, говорится в сообщении.
Как
Это второй инцидент в минском аэропорту за сутки. Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже правозащитники сообщили о задержании летевшего этим рейсом белорусского блогера и активиста Романа Протасевича. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.