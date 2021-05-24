Кофе, мастер-классы и отдых без барьеров: А1 и Vulitsa Ezha обустроят в Ботаническом саду инклюзивную площадку

В выходные 5-6 июня большой городской пикник Vulitsa Ezha открывает новый сезон. С этого года при поддержке А1 фестиваль начинает активнее развивать инклюзивное направление, чтобы вкусной едой, хорошей музыкой и отдыхом в Ботаническом саду насладились все желающие без исключения.

Благодаря такой коллаборации компания А1, которая уже много лет работает с темой инклюзии и общества равных возможностей, организует для фестиваля специальную безбарьерную площадку и пригласит выступить там известных белорусов.

В каждый из фестивальных выходных — 5-6 июня, 10-11 июля, 21-22 августа — разные спикеры будут делиться своими историями о том, как инклюзия стала частью их жизни, и проводить творческие мастер-классы — их расписание появится чуть позже.

«Придерживаясь международных принципов ESG в экологическом, социальном и корпоративном управлении, компания А1 реализует инклюзивные проекты, которые вдохновлены идеей создания общества равных возможностей. Нам важно говорить о том, что инклюзия — это не только создание безбарьерной среды, но и глобальный подход, который объединяет людей. И большой городской пикник Vulitsa Ezha — идеальное место, чтобы напомнить об этом», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Гости новой площадки фестиваля также смогут попробовать фирменные напитки из самой известной безбарьерной кофейни страны «Инклюзивный бариста». Чтобы всем посетителям было комфортно, саму барную стойку сделают заниженной, а дорожки к ней покроют специальным съемным настилом.

Кроме того, на инклюзивной площадке А1 будут работать профессиональные тьюторы и психологи, которые смогут оказать необходимую поддержку или разрешить нестандартную ситуацию.

«Городской пикник Vulitsa Ezha — это не просто фестиваль, на котором можно хорошо отдохнуть, вкусно поесть и послушать музыку. Мы создаем атмосферу и формируем комьюнити единомышленников, рассказываем про интересные проекты и объединяем людей, заинтересованных в гастрономической культуре. Нам важно быть открытыми и доступными для любых гостей, поэтому мы очень рады, что в этом году совместно с А1 сможем создать максимально комфортные условия отдыха для всех и стать первым в Беларуси фестивалем с инклюзивной площадкой такого формата», — подчеркнули организаторы Vulitsa Ezha.

Как и на других локациях фестиваля, для комфорта и безопасности гостей здесь будут предусмотрены меры по соблюдению социального дистанцирования и дополнительно оборудованы зоны с антисептиком, а весь персонал обеспечен медицинскими масками и перчатками.