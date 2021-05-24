Рейс Минск — Франкфурт не вылетел из-за угрозы теракта

/ Происшествия
Просмотров: 423

На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт, указывает пресс-службы аэропорта.

Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

Подразделения авиационной безопасности аэропорта «приняли исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа».

На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Lufthansa Беларусь-Германия угроза теракта Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Представитель DJV упрекнул власти стран ЕС в молчании по поводу атаки на TUT.by

Представитель DJV упрекнул власти стран ЕС в молчании по поводу атаки на TUT.by

Берлин сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси

Берлин сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси

Иск против режима Лукашенко в Германии. Кто за ним стоит

Иск против режима Лукашенко в Германии. Кто за ним стоит

В Германии режим Лукашенко обвиняют в «зверствах». Делом займется прокуратура

В Германии режим Лукашенко обвиняют в «зверствах». Делом займется прокуратура