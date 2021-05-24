«Австрийские авиалинии» перенаправили рейс через Украину вместо Беларуси

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Самолет из Вены в Москву пролетел через украинское воздушное пространство, хотя обычно маршрут пролегает через Беларусь.

Перевозчик Austrian Airlines изменил маршрут рейса Вена — Москва, традиционно проходивший над Беларусью. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

Вместо обычного маршрута, самолет пролетел в воздушном пространстве Украины.

Согласно данным Flightradar, авиалайнер приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше.

Ранее самолеты Wizz Air начали летать в обход Беларуси.
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Тэги: Austrian Airlines задержание Протасевича

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