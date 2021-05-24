Мэр Риги, где проходит чемпионат мира по хоккею, лично заменил красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый
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Символическую акцию поддержки демократической Беларуси провела 24 мая мэрия Риги.
Столица Латвии в эти дни принимает чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран, сборные которых участвуют в турнире, в том числе государственный красно-зеленый флаг Беларуси.
Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис заменил этот флаг на национальный белорусский бело-красно-белый флаг с «Погоней».
«Среди флагов чемпионата мира по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, символизирующему режим, который осуществляет государственный терроризм, не место в городской среде Риги. Поэтому мы его сняли», —
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