Мэр Риги, где проходит чемпионат мира по хоккею, лично заменил красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый

Символическую акцию поддержки демократической Беларуси провела 24 мая мэрия Риги.

Столица Латвии в эти дни принимает чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран, сборные которых участвуют в турнире, в том числе государственный красно-зеленый флаг Беларуси.

Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис заменил этот флаг на национальный белорусский бело-красно-белый флаг с «Погоней».

«Среди флагов чемпионата мира по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, символизирующему режим, который осуществляет государственный терроризм, не место в городской среде Риги. Поэтому мы его сняли», — написал Мартиньш Стакис в «твиттере».

Фото twitter.com/MStakis