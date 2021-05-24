За сутки в Беларуси скончались очередные девять человек от коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 953 случая COVID-19, скончалось 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 652 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

23 мая было зарегистрировано 1252 заболевших, 22 мая — 1471, 21-го — 1756, днем ранее — 1457. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 386 978, умерло 2780 пациентов с коронавирусом, выздоровело 377 105.

За минувшие сутки выполнено 10 102 теста на коронавирус (днем ранее 18 920). С начала эпидемии сделано 6 221 882 теста.