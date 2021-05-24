Авиакомпания Wizz Air решила избегать белорусского воздушного пространства

Не дожидаясь общего решения о запрете пользования белорусским воздушным пространством (с таким предложением выступил ряд стран), некоторые авиакомпании самостоятельно пересмотрели свои маршруты.

Так, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air подтвердила, что уже сегодня небо Беларуси отсутствует в навигационных картах их пилотов.

Как сообщил BNS главный руководитель авиаперевозчика по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо, «мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник изменил маршрут, избегая воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее».

Ранее сообщалось, что стороной прошли рейсы airBaltic . В понедельник-вторник ожидается решение польского правительства о запрете авиакомпании LOT следовать через Беларусь.

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Великобритания, США, Грузия, Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Вместе с тем в МИД Беларуси заявляют , что власти действовали в рамках международных правил.

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