В ближайшие дни заметно потеплеет
В ближайшие несколько дней в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
Как отмечают синоптики, во вторник-четверг прогнозируется следующая погода:
25 мая
- ночью +4..+10°С (по юго-западу до +13°С);
- днем +17..+23°С.
26 мая
- ночью +8..+14°С;
- днем от +14°С (по северо-западу) до +22°С (по юго-востоку).
27 мая
- ночью +5..+12°С;
- днем от +17°С (по северо-западу) до +24°С (по юго-востоку).
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