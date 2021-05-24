В ближайшие дни заметно потеплеет

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В ближайшие несколько дней в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.

Как отмечают синоптики, во вторник-четверг прогнозируется следующая погода:

25 мая

  • ночью +4..+10°С (по юго-западу до +13°С);
  • днем +17..+23°С.

26 мая

  • ночью +8..+14°С;
  • днем от +14°С (по северо-западу) до +22°С (по юго-востоку).

27 мая

  • ночью +5..+12°С;
  • днем от +17°С (по северо-западу) до +24°С (по юго-востоку).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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