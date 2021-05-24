Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 24 мая

/ Экономика
Просмотров: 100

На торгах 24 мая укрепились американская и российская валюты.

Доллар добавил 0,0012 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5092 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0059 пункта — 3,4129 белорусского рубля за 100 российских.

Евро утратил 0,0025 пункта — 3,0611 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года