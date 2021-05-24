В Польше инициировали расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске

Генеральный прокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске, сообщает сайт польского еженедельника Wprost со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры.

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«23 мая wprost.pl обратился в Национальную прокуратуру с вопросом, примет ли польская сторона меры в связи с этими событиями. Представитель Национальной прокуратуры в понедельник утром заявил, что первые шаги были предприняты по просьбе генерального прокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро», — отмечает издание.

«Генеральный прокурор приказал провести расследование по факту принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске. Разбирательство будет проводиться в отношении того, что были применены обман и угрозы с целью установления контроля над воздушным судном и заключения его пассажиров в тюрьму, то есть по факту действий, предусмотренных ст. 166 § 1 и ст. 189 § 1 Уголовного кодекса», — сообщил Wprost пресс-секретарь Нацпрокуратуры.

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Великобритания, США, Грузия, Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Вместе с тем в МИД Беларуси заявляют , что власти действовали в рамках международных правил.

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