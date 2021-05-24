Жесткая реакция гендиректора Ryanair: это угон самолета по приказу властей

В интервью ирландскому медиа Newstalk он предположил, что на борту также было несколько агентов КГБ.
Произошедшее О'Лири назвал «пиратством, спонсируемым государством».
При этом гендиректор Ryanair отметил, что не может много рассказать о произошедшем, так как данным вопросом «сейчас занимаются власти ЕС и НАТО».
«Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу, чтобы вывезти самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов», — сказал О'Лири.
Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.
Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.