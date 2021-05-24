Жесткая реакция гендиректора Ryanair: это угон самолета по приказу властей

«Угоном самолета по приказу властей» назвал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

В интервью ирландскому медиа Newstalk он предположил, что на борту также было несколько агентов КГБ.

Произошедшее О'Лири назвал «пиратством, спонсируемым государством».

При этом гендиректор Ryanair отметил, что не может много рассказать о произошедшем, так как данным вопросом «сейчас занимаются власти ЕС и НАТО».

«Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу, чтобы вывезти самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов», — сказал О'Лири.

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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