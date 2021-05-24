МИД Беларуси: действия наших властей полностью соответствовали установленным международным правилам

В ситуации с самолетом Ryanair «нет никаких сомнений», что действия белорусских «компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами, — сказал он. — Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент».

По словам Глаза, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к соблюдению международных правил безопасности. «Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере, — подчеркнул он. — Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации».

Глаз также заявил: «На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях. Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы».

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Великобритания, США, Грузия, Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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