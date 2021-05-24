Правительство Польши собирается запретить авиакомпании LOT летать через Беларусь

Отмечается, что польского авиаперевозчика есть лишь два маршрута, которые проходят через Беларусь — рейсы в Минск и Москву.
Если такое решение будет принято, авиакомпания будет вынуждена отменить все рейсы в белорусскую столицу, а также увеличить длину маршрута в главный город России.
Ранее сообщалось, что латвийская airBaltic уже приняла решение отказаться от белорусского воздушного пространства.
Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.
Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.