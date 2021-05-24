Правительство Польши собирается запретить авиакомпании LOT летать через Беларусь

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Власти Польши хотят приказать авиакомпании LOT Polish Airlines приостановить вход в белорусское воздушное пространство.

Как сообщает rmf24.pl, решение может быть уже принято в понедельник-вторник. Оно навеяно инцидентом с самолетом Ryanair.

Отмечается, что польского авиаперевозчика есть лишь два маршрута, которые проходят через Беларусь — рейсы в Минск и Москву.

Если такое решение будет принято, авиакомпания будет вынуждена отменить все рейсы в белорусскую столицу, а также увеличить длину маршрута в главный город России.

Ранее сообщалось, что латвийская airBaltic уже приняла решение отказаться от белорусского воздушного пространства.

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair авиаперевозки LOT

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